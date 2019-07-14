Sivas’taki İstiklal Caddesi’nin adı değişmedi!

Sivas Belediye Meclisi’nin aldığı kararla tarihi öneme sahip İstiklal Caddesi’nin adının Mısır’ın devrik ve merhum lideri Mursi’nin adıyla değiştirilmek istenmesi kamuoyunun tepkileri ve Vali Ayhan’ın araya girmesiyle engellendi.

Vali Ayhan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Sivas merkez ‘İstiklal Caddesi’nin adının değiştirilmesi yönünde alınan meclis kararı, Sivas Belediye Başkanımız ile yapılan istişare neticesinde uygun görülmemiştir.

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BELEDİYE BAŞKANI: KAMUOYU HASSASİYETİ DİKKATE ALINDI

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” mesajını verdi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise “Sivas’ın köklü caddelerinden biri olan ‘İstiklal Caddesi’nin adı kamuoyu hassasiyetide dikkate alınarak Sayın Valimizle ile yapılan görüşmeler neticesinde aynı şekilde devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” açıklamasıyla önerinin reddedildiğini duyurdu.

CUMHURİYET KADINLARI YARGIYA GİDECEKTİ

Cumhuriyet Kadınları Derneği Sivas Şube Başkanı Nurten Yanalak, kararı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.