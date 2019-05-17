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Son dakika… AA muhabirini arayan 2 asker suya kapılarak kayboldu! Acı haber geldi

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma ekibinden 2 asker suya kapılarak kayboldu. İki askerin şehit olduğu öğrenildi.

18:15 -
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Bayburt- Trabzon sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken, üzerine çıktığı kar kütlesiyle uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı’yı arayan Jandarma Arama Kurtarma Timi’nden 2 asker, çalışmalarını sürdürdüğü Soğanlı Deresi’nde suya kapıldı.

İKİNCİ ASKERİN DE CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Soğanlı Deresi’nde suya kapılan 2 askerden önce birinin cansız bedenine ulaşıldı. Aramalara devam eden ekipler, bir süre sonra diğer askerin de cansız bedenine ulaştı.

Görev şehidi olan askerlerin birinin astsubay, diğerinin de uzman çavuş olduğu belirtildi. DHA

Son güncelleme: android-time 21:04 17.05.2019
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