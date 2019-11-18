Son dakika… AKP Balıkesir İl Başkanı istifa etti

AKP’den peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Daha önce 5 il başkanı istifalarını vererek görevlerinden ayrılmıştı. Altıncı istifa haberi ise Balıkesir’den geldi. 13 Aralık 2018’de AKP İl Başkanlığı görevine getirildiğini belirten Ahmet Sağlam, AKP Genel Merkezi ile yaptığı istişareler sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onayı ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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“MÜSAADE İSTEDİM”

İstifasını sunan Sağlam; yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde aday olmayacağını belirterek, “13 Aralık 2018’de Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin tensipleriyle göreve geldiğim günden bugüne milletimize olan inancımız ve dava ruhumuzla hareket ettik. Yeni dönemde aday olmayı düşünmüyorum. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı yürütülmesi ve bu makama ve davamıza uygun yeni başkan arkadaşımızın başkanlığında önümüzdeki delege ve kongre sürecinde yeni yapılanmanın sürdürülmesinin daha etik olduğu düşüncesiyle müsaade istedim. Genel Merkez ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın da onayı ile 19/11/2019 tarihi itibariyle istifamı sunmuş bulunmaktayım” dedi.

CHP İLE İYİ PARTİ’YE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Sağlam sözlerini şöyle sürdürdü;

“AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklendiği misyonu gücümüz oranında ilimizde görev süremiz boyunca taşımaya çalıştık. Bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Görev sürem boyunca yanımda hissettiğim tüm teşkilatımıza, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarımızın her bir bireyine ve milletimize teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm teşkilatımıza ve milletimize hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin. Çıktığım yolda gerek Cumhur İttifakı kurduğumuz MHP İl Başkanına, gerek CHP İl Başkanına, gerekse İYİ Parti İl Başkanına ve ilçe başkanlarına da gösterdikleri samimiyet ve davranışlarından dolayı teşekkür ederim” İHA