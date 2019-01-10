Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika: Bazı İDO seferleri iptal edildi!

Hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bazı İDO seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

android-time 17:23
Haberler Gündem
Son dakika: Bazı İDO seferleri iptal edildi!
Hava koşulları deniz ulaşımını etkiledi. Bazı İDO seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı.

İşte, İDO’nun iptal ettiği seferlerin listesi;

Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10.01.2019 17:50 – 18:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 – 21:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 19:00 – 20:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 17:50 – 19:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 19:50 – 21:45
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 10.01.2019 18:40 – 19:20
Beşiktaş-Bostancı 10.01.2019 18:30 – 19:00

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:5910.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar