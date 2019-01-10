Son dakika: Bazı İDO seferleri iptal edildi!

Akşam saatlerinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan İDO, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı.
İşte, İDO’nun iptal ettiği seferlerin listesi;
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 10.01.2019 17:50 – 18:30
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 10.01.2019 18:45 – 21:45
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10.01.2019 19:00 – 20:55
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 17:50 – 19:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 10.01.2019 19:50 – 21:45
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 10.01.2019 18:40 – 19:20
Beşiktaş-Bostancı 10.01.2019 18:30 – 19:00
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.