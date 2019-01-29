Son dakika… Binali Yıldırım TBMM Başkanlığı’ndan istifa edecek

AKP’den İBB Başkan adayı olan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta adaylık müracatı yapıldığında Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini duyurdu.

“BENİM İÇİN MECLİS BAŞKANLIĞI MESELESİ 18 ŞUBAT TARİHİ İTİBARIYLA TAMAMDIR”

Yıldırım yaptığı açıklamada, “Bu bir ilk, mevzuatta Meclis Başkanı’nın belediye başkanlığına adaylığı düşünülmemiş. Bunun için de kanunlarda bu yazılmamış. Belediye başkanlığına adaylığım açıklandığı zaman herkes şaşırdı, ‘acaba şimdi ne olacak?’ Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladılar. Kimisi ‘herhangi bir yasak yok, belediye başkan adayı olabilir, istifa etmesine gerek yok’ diyor. Bir kısmı da ‘istifa etmelidir’ diyor. Ben şunu özetle söylemek istiyorum. Benim bu istifa meselesiyle alakalı olarak vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. Biz İstanbul’u, İstanbul’un geleceğini konuşmamız lazım. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Ben resmen aday bile değilim. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem yüzünden bir tartışmanın gidiyor olması çok rahatsız edici bir şey. Onun için burada ilk defa açıklıyorum, kararımı da verdim. Adaylık müracaatım yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığı görevimi de bırakacağım. Adaylık müracaatını partim yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı’ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım. Ben bıraktığım yere dönüp tekrar bakmam. Hayatım boyunca bıraktığım yere tekrar bakmadım, orayı yönetmeye kalkmadım. Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır, yani orada görevimi tamamlamış olacağım. Ondan sonra tam kapasiteyle seçime kadar İstanbullularla vaktimi geçirmiş olacağım” dedi.

YILDIRIM: BU BİRAZ SIKINTILI BİR SORU

Binali Yıldırım programda en çok merak edilen konulardan biri olan ‘UBER'le ilgili de açıklamalarda bulundu.

Yıldırım Uber’le ilgili bir soruya, “Bu biraz sıkıntılı bir soru. İstanbul’un sorunu değil. İtalya’da yasaklanmış. Üst mahkeme yasaklama kararını durdurmuş UBER tekrar çalışmaya başlamış. Danimarka’da çok sıkı standartlar getirilmiş. Macaristan’da taksicilerden gelen talep üzerine UBER yasadışı ilan edilmiş. Birçok ülkede bu sorun var. Taksicilerin de standartlarına özen göstermesine yönelik tedbirler alacağız. UBER’e yönelmenin arkasındaki sebepleri de görüp buna göre taksiciliği geliştirmemiz lazım. Vatandaşlar bunu istiyor. Konforunu beğeniyor. Buna itirazım yok. Ama bu hizmeti kim verecekse hukuk dairesinde ve meşru olarak vermesi lazım. Haksız bir rekabete yol açan uygulamaya izin veremeyiz” dedi.