Son dakika… Çavuşoğlu’ndan operasyon açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye’nin bu konudaki kararlılığına vurgu yapan Çavuşoğlu, “Tepkilerin bazıları sürpriz oldu. Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk. Türkiye’nin güvenlik endişesinin giderilmesi için bugün ne yaptın? Bizim güvenlik endişelerimizi anlıyorsanız çözüm ne? Terörle mücadelemizi neden durdurmak istiyorlar? Askerlerimize desteğimizi diploması masasında veriyoruz. İnsani konularda biz herkesten daha fazla mücadele ettik. Siviller ordumuzu memnuniyetle karşıladı” diye konuştu.

İLGİLİ HABER Son dakika: Çavuşoğlu ile Pompeo arasında kritik görüşme

“TEHDİDE KARŞI NE YAPTINIZ?”

Dört binden fazla IŞİD’linin Irak’ta, Deyrizor’da elimine edildiğini, ya da ülkelerine geri gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, “Siz ne yaptınız DAEŞ tehdidine karşı? Suriye’deki esas istikrarsızlığın nedeni terör örgütüdür. Bu süreçte gördük ki bunlar samimi değiller. BMGK, malesef BM’nin organizasyonu. Burada terör örgütüyle girdiği angajmana göre değil, bölgenin istikrar ve huzuruna göre adım atması gerekiyor. Buradan çıkan karar bu doğrultuda olursa dikkate alırız. Yarın sabah İngiltere ve Almanya Dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz. Yine bazı talepler var, Kanada Dışişleri Bakanlığından da bir talep geldi. Sadece sahada değil masada da aktif olmamız gerekiyor. Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Haklı bir davamız var. Haklılığımızı herkese anlatırız ve gereken cevabı veririz. Türkiye’de birçok Kürt kökenli vatandaşımız var. Diyarkabır’da bir sürü annemiz var, tepki gösteren. PKK, Kürtlerin esas düşmanı. Madem Kürtleri düşünüyorsunuz, neden YPG’nin zulmüne dur demediniz bugüne kadar? Kimse bizim Kürtlere karşı bir harekat yaptığımızı söyleyemez. Bizim harekatımız Suriye ve Türkiye’de Kürtlerin hakkını korumak içindir, terör örgütüne karşıdır. Kimse terörle olan mücadelemizi engelleyemez” ifadelerine yer verdi. İHA