Son dakika… CHP’nin 5 il ve 65 ilçede adayları belli oldu

CHP’nin henüz adaylarını açıklamadığı 5’i il 65’i ilçe olmak üzere toplamda 70 belediye için adayları belli oldu.
İşte tam liste;
Sıra – İl – İlçe – Belde – PM Sıra – Ad Soyad – Durum
1 Adıyaman Besni Çakırhüyük PM6 Hüseyin Gürer
2 Aksaray Eskil PM 6 Yakup Gök
3 Aksaray Merkez Topakkaya PM 6 Battal Akçay
4 Aksaray Merkez Bağlıkaya PM 6 Recep Özkök
5 Aksaray Gülağaç Saratlı PM 6 Zeki Türker CHP Belediyesi
6 Amasya Merkez PM 6 Arife Serpil Saraçoğlu
7 Amasya Taşova PM 6 Ömer Özalp
8 Antalya Kepez PM 6 Murat Dinç
9 Balıkesir Edremit PM 6 Selman Hasan Arslan CHP Belediyesi
10 Balıkesir Marmara PM 6 Yakup Aksu
11 Bartın Merkez PM 6 Mehmet Arslan
12 Bartın Amasra PM 6 Recai Çakır
13 Bingöl Karlıova PM 6 Ahmet Karabulak
14 Bingöl Merkez Ilıcalar PM 6 Abdulmelik Kocihan
15 Bingöl Merkez Sancak PM 6 Cevdat Keskin
16 Bitlis Güroymak PM 6 Mehmet Şefik Aysoy
17 Bitlis Hizan PM 6 Servet Özdemir
18 Bolu Mengen Gökçesu PM 6 Niyazi Dedeoğlu CHP Belediyesi
19 Çankırı Çerkeş PM 6 Erdoğan Çubukçuoğlu
20 Denizli Honaz PM 6 Yüksel Kepenek
21 Denizli Babadağ PM 6 Ali Atlı
22 Diyarbakır Büyükşehir PM 6 Veysi Aghan
23 Diyarbakır Bağlar PM 6 Hebun Kaplan
24 Diyarbakır Bismil PM 6 Selim Yılmaz
25 Diyarbakır Kocaköy PM 6 Muhyettin Çelik
26 Elazığ Palu PM 6 Adnan Karadağ
27 Erzincan Üzümlü PM6 Elif İnci Utlu
28 Erzincan Çayırlı PM 6 Nihat Alptekin
29 Erzincan Refahiye PM 6 Yavuz Dumanlı
30 Erzincan Tercan PM 6 Derya Kırdım
31 Erzincan Kemah PM 6 Ali Sin
32 Erzincan İliç PM 6 Gökmen Yıldırım
33 Giresun Espiye Soğukpınar PM6 Mustafa Eyice
34 Hakkari Yüksekova Büyükçiftlik PM 6 Kadri Zeydan
35 Hakkari Merkez Durankaya PM 6 Naci Erik
36 İzmir Kemalpaşa PM 6 Rıdvan Karakayalı
37 İzmir Aliağa PM 6 Özcan Durmaz
38 İzmir Kınık PM 6 Ahmet Özkan
39 İzmir Ödemiş PM 6 Muhittin Cumhur Şener
40 Kahramanmaraş Ekinözü PM 6 Fatih Vicdan
41 Kars Merkez PM 6 Taner Toraman
42 Kastamonu Merkez PM 6 Mustafa Öztürk
43 Kırıkkale Çelebi PM 6 Oktay Babadağ
44 Kırıkkale Merkez Hacılar PM 6 Necati Koyuncu
45 Konya Kulu PM 6 Galip Polat
46 Kütahya Simav PM 6 Gülcan Bütün
47 Mersin Aydıncık PM 6 Abdullah Servili
48 Mersin Çamlıyayla PM 6 İslam Sarı
49 Muğla Yatağan PM 6 Halil Arslan CHP Belediyesi
50 Muğla Ortaca PM 6 Mehmet Sertkaya CHP Belediyesi
51 Muğla Köyceğiz PM 6 Hüseyin Erol
52 Muş Merkez Konukbekler PM 6 Fikret Güler
53 Nevşehir Merkez Nar PM 6 Remziye Tok
54 Nevşehir Kozaklı PM 6 Bülent Öcal
55 Nevşehir Hacıbektaş PM 6 Arif Yoldaş Altıok
56 Niğde Merkez Alay PM 6 Ahmet Demirbaş
57 Niğde Merkez Bağlama PM 6 Göksal Afşar
58 Niğde Merkez Kiledere PM 6 Yunus Karakaya
59 Ordu İkizce PM 6 Mustafa Kaynar
60 Ordu Altınordu PM 6 Birol Yılmaz
61 Sivas Doğanşar PM 6 Erdal Öztürk
62 Şırnak Silopi Başverimli PM 6 Süleyman Bayrak
63 Şırnak İdil Karalar PM 6 Ekrem Sağlam
64 Tokat Zile PM 6 Şükrü Sargın
65 Trabzon Çaykara PM6 Hasan Düzgün
66 Trabzon Tonya PM 6 Şuaib Aydın
67 Yalova Merkez Kadıköy PM6 Taner Ozan
68 Yalova Çınarcık Esenköy PM 6 Hıdır Hanoğlu
69 Yozgat Boğazlıyan Sırçalı PM 6 Hacı Mustafa Dilek
70 Yozgat Boğazlıyan Ovakent PM 6 Arif Şahingöz
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