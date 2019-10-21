Son dakika… Danıştay’tan Ergenekon kararı

Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi; 235 sanığın ‘silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık’ suçundan beraatine karar vermişti.

Danıştay adına Avukat Refika Gamze Altunsu tarafından Yargıtay'a yapılan başvuru dilekçesinde “Beraat kararı verilen sanıklar hakkında ve hakkında davanın düşürülmesine karar verilen sanıklar hakkında bu kararın bozulması üzere 2019/293 sayılı kararı temyiz ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

ZEYNEP KÜÇÜK’TEN AÇIKLAMA

Ergenekon davası sanıklarından Veli Küçük’ün kızı avukat Zeynep Küçük, Danıştay'ın hatadan döndüğünü duyurdu. Küçük, twitter hesabından “Danıştay Başkanlığı Ergenekon Davasında temyiz istemini geri çekti. Bu sefer geç olmadan hatadan dönüldü” mesajını paylaştı.