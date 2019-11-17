Son dakika… Dışişleri’nden Rumlara sert tepki!

Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağının yakılmasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Yapılan yazılı açıklamada, “KKTC'nin 36. kuruluş yıldönümünde Kıbrıs Rum tarafında, KKTC bayrağı yakılmasını kınıyor ve KKTC makamlarının bu konudaki açıklamalarına tam destek veriyoruz. Kıbrıs Rum yetkililerden bu nefret eylemini kınayan hiçbir açıklama yapılmamış ve faillerinin soruşturulmamış olması bu eylemin resmi olarak desteklendigine de işaret etmektedir” ifadelerine yer verildi.

İLGİLİ HABER Rumlardan çirkin provokasyon! KKTC bayrağı yaktı

Rum kesimine ve Yunanistan’a çağrıda bulunulan açıklamada, “Bu olayda, Kıbrıs Türklerine yönelik nefreti körükleyen açıklamalar yapan Kıbrıs Rum Yönetiminin ve ayrıca, Yunan makamlarının da sorumluluğu bulunduğuna inanıyoruz. Bu koşullarda uluslararası toplumdan, Kıbrıs Rum tarafını ve Yunanistan'ı, BM Genel Sekreteri'nin son raporunda da işaret edilen, Ada'daki gerginlik ortamını daha da kötüleştiren söylemlerden kaçınmaya davet etmesini bekliyoruz” denildi.