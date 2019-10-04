Son dakika: Dolu ve hortum tehlikesi! Meteoroloji’den Ege’ye uyarı üstüne uyarı…

Meteoroloji’nin Ege Bölgesi için yaptığı hortum, dolu ve sağanak yağış uyarısı korkuttu. Meteoroloji’nin yayınladığı uyarıya göre: Bugün akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Havran) kuvvetli (21-50 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

FIRTINA HORTUMA DÖNÜŞEBİLİR

Meteoroloji’nin Ege için yayınladığı fırtına uyarısı şu şekilde;

Kuzey Ege'de, bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilmektedir. Güney Ege'nin kuzeyinde, bugün öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğu yönlerden etkisini artırması beklenen rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın, Cumartesi (05.10.2019) sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

TRAKYA’DA SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKDENİZ DE FIRTINADAN ETKİLENECEK

Rüzgarın; yarın sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyi (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde ve Nevşehir) ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.