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Son dakika: Erdoğan’dan Ayasofya Müzesi açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında Ayasofya Müzesi'nin cami yapılması tartışmalarına değindi. Erdoğan, "Olmayacak bir şey değil hatta üzerinde öyle dururuz ki, (adını) müze değil artık Ayasofya Cami olarak koyarız" ifadesini kullandı.

22:01 -
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Erdoğan, Ayasofya'nın cami yapılması istekleriyle ilgili olarak, “Ayasofya müze statüsünden çıkarılabilir. Seçimden sonra Ayasofya'nın girişi ücretsiz olabilir. Adını Ayasaofya Müzesi değil, Ayasofya Camisi yaparız, ücretsiz ziyarete açılır” dedi.

BİR HAFTA ÖNCE ‘BUNLAR TEZGAH’ DEMİŞTİ

Erdoğan, Ayasofya konusunda 16 Mart'ta Tekirdağ'da yapılan mitingde, “Sultanahmet'i bir doldurun ondan sonra ona bakarız. Bak şimdi Büyük Çamlıca Camii'ni yaptık. 4 tane 5 tane Ayasofya eder. O kadar büyük. 60 bin kişiyi alabilecek kapasitede. Ve Anadolu Yakası'nda tüm İstanbul'da ve Türkiye'de en büyük camii oldu, buyurun. Mesele o değil. Bu işin siyasi boyu var. Yan tarafta Sultanahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Biz ne zaman, neyi, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Bu namussuzlar böyle dedi diye biz adım atmayız. Adımı nasıl atacağımızı biz çok iyi biliriz” şeklinde konuşmuştu.

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Son güncelleme: android-time 22:04 24.03.2019
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