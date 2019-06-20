Son dakika… Erdoğan’dan ‘VİP’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran seçimi öncesi sosyal medya ve TV ortak yayınında konuştu. Ordu’da yaşanan ‘VİP’ tartışmasıyla ilgili Erdoğan, “Vali demek cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir. Ben valime sahip çıkmak durumundayım. Onu yedirtmem. Benim valime yapılanın kaydı var mı? Bütün bu kayıtları gördük mü? Bu görüntüleri gördükten sonra halk şunu da söylüyor; Bir cumhurbaşkanı olarak siz Valinizin izzetini korumayacak mısınız? Valinize sahip çıkmayacak mısınız? Ortada bırakmayacağız. Bu bizim öncelikli görevlerimizin arasındadır” dedi.

SİSİ TARTIŞMASI

Erdoğan’a daha önce yaptığı “Bir yanda Sisi, bir yanda Cumhur İttifakı” açıklaması da soruldu. Erdoğan, “Şimdi Mursi içeri alındıktan kısa bir süre sonra CHP’nin trolleri ‘Erdoğan’ın da akıbeti böyle olacak’ dedi. Şimdi de Mursi adeta 20 dakika can çekişirken yine bu troller ‘Erdoğan’ın akıbeti böyle olacak’ dediler. Benim söylediğim söz bir zihniyet benzetmesidir. Benim oradaki ifadem ona yöneliktir” ifadelerini kullandı.

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