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Son dakika… Fatih Portakal’dan THY’ye: Güvenilecek kurum arıyorum!

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından Türk Hava Yolları'nı (THY) eleştiren bir paylaşımda bulundu. Portakal, bir kadının bavulunun açılarak içinden eşyalarının alındığını anlattığı paylaşımında "Güvenilecek kurum arıyorum. Nerede?" dedi.

18:45 -
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Son dakika… Fatih Portakal’dan THY’ye: Güvenilecek kurum arıyorum!

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal THY’nin TK334 sefer sayılı uçağıyla İstanbul’dan Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye giden bir kadının yaşadığı sıra dışı olayı paylaştı.

Portakal’ın aktardığına göre, THY yetkilileri bir kadın yolcunun bavulunu açarak içerisinden iki gömleği almış daha sonra yapılan şikayete de ‘Bavul bulunamadı’ yanıtını vermişti. Portakal bu olay üzerine “Güvenilecek kurum arıyorum. Nerede?” yorumunu yaptı.

Portakal, ilginç iddiayı şu sözlerle paylaştı;

“Akılalmaz hadise @TK_TR'de yaşandı. #tk334 İst-Bakü hattinda uçuş sonrası kadın yolcu otele gider, bavulunu açar. Bavul yoklanmış ellenmiştir. 2 gömlek yoktur. Kadın çılguna döner, korkar. @TK_TR'na durumu bildirir. Kurum der ki, bavul bulunamadı. Güvenilecek kurum arıyorum. Nerede?”

Son güncelleme: android-time 18:51 14.05.2019
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