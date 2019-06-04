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Son dakika: Fatih Portakal’dan YSK’ya İstanbul tepkisi!

FOX TV Ana Haber'in sunucusu gazeteci Fatih Portakal, YSK’nın İstanbul’da 23 Haizran’da yapılacak büyükşehir belediye başkanlığı seçimi öncesi aldığı kararı Game of Thrones dizine benzeterek “Bir oyun dönüyor” dedi.

19:17 -
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Son dakika: Fatih Portakal’dan YSK’ya İstanbul tepkisi!

Deneyimli televizyon habercisi Fatih Portakal, YSK'nın son aldığı karara tepki gösterdi.

YSK'nın İstanbul'daki seçim öncesi sanık kurulu başkanları ile ilgili kararı Game of Thrones dizisine benzeten Portakal, “Bir oyun dönüyor” dedi.

Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “YSK'nın bir tarafta seçim kurul başkanlarını suçlayan gerekçesi, diğer tarafta 23 Haziran seçimine yine onlarla gidileceğini çekinmeden açıklaması. Bir oyun dönüyor. Ama! Hala anlayabilmiş değilim. Game of Thrones gibi oldu durumlar… Hayırlısı.”

 

Son güncelleme: android-time 19:18 04.06.2019
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