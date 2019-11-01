Son dakika: Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak? İki şehir beyaza büründü…

Yağışlı hava yurdu etkiliyor ve yağışlı havanın etkisiyle beraber hava sıcaklıkları düşüyor. Dün yurdun batı kesimlerini etkileyen yağışlar bugün doğuya doğru kaydı. Tahminlere göre yarın yurdun kuzeydoğusunda yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlar sona erecek.

HAFTA SONU İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

Yarın İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Pazar günü ise güneşli havanın etkisiyle beraber hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

RİZE VE ORDU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Rize ve Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası’nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. – Ordu Ordu’da sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası’nda kartpostallık görüntüler oluştu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası’nda öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla yaylanın beyaza büründüğünü söyledi. Besicilerin geri dönmeye başlamalarını öneren Kaya, yağış nedeniyle tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının, menderesleri ile ünlü yaylada kendisini hissettirdiğini belirtti. – Giresun Giresun’un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü. Giresun’un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi’ne de mevsimin ilk karı yağdı. AA