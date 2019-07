Son dakika | İBB’den inanç açılımı… İmamoğlu: Belediyemizin artık bir inanç masası da olacak

Fener Rum Patriği Bartholomeos, yeni seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Saraçhane'deki İBB Başkanlık makamında ziyaret ederek tebrik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u Saraçhane’deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, Bartholomeos’yu merdivenlerde karşıladı. ”Bu yoğun programınız arasında bize bu kadar çabuk randevu verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” diyen Bartholomeos, “Bir İstanbullu olarak, patrikhanemizin ve cemaatimizin başında olan kişi olarak, zatıalinizi gönülden tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. İstanbulumuzun hayrına, bütün hemşehrilerimizin iyiliği ve refahı için eminiz ki, sizin de söylediğiniz gibi güzel şeyler yapacaksınız, güzel şeyler olacak. Çok ümitliyiz. Bizim, eskiden süregelen dostluğumuz var. Biz, Sayın Başkan’la uçakta tanıştık Trabzon’dan İstanbul’a dönerken. Noel’imizde patrikhanemize teşrif ettiniz. Çok takdir ettik. Teşekkür ederiz. Size, ilk seçildiğinizde bir tebrik mektubu göndermiştim. Bu mektup daha sonra geri geldi. Bugün yeniden getirdik” diye konuştu.

ULAŞAMAYAN MEKTUP!

İmamoğlu, ulaşamayan mektupla ilgili, ”Bizim de bilmediğimiz bürokratik bir aksilik olmuş içeride. Biz de sonradan öğrendik. Sonradan derken, görevi yeniden teslim aldıktan sonra öğrendik” yanıtını verdi. Bartholomeos, ”İstanbul’un en eski kurumu olarak nitelediği patrikhanenin 17 asırdan bu yana hizmet verdiğini vurgulayarak, ”Rahmetli Falih Rıfkı Atay, ‘Patrikhane, İstanbul’un cazibesidir’ demişti. Çok önemli bir kurumdur. Dünyadaki Ortodoksluğun merkezidir ve bu açıdan İstanbul’umuzun iftihar edebileceği dini bir kurumdur. Yalnız dini bir kurum değil, medeniyet yaratan, kültür, geliştiren bir kurumdur. Desteğinize her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bunu esirgemeyeceğiniz bildiğim için, şimdiden teşekkür ederim” dedi.

“İSTANBUL’U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ”

İmamoğlu da, “Onur duydum. Biz de İstanbul’un manevi dünyasının en önemli merkezlerinden biri olan patrikhanemizin ve sizlerin bu şehirde olmanızın, gerçekten bu şehrin en değerli noktalarından biri olduğunu düşünüyorum. Bu manada biz de İBB olarak, İstanbul’un her değerli anını, korumak, kollamak ve iş birliği yapmak hususunda kararlı bir yönetimiz. Bunun aynı zamanda vazifemiz olduğunun da farkındayız. İstanbul’un, dünyanın en mühim inanç gruplarından birinin merkezi olması, şehrimiz için gerçekten kıymetli. Sizler bir inanç grubunu temsil ediyorsunuz ama aynı zamanda İstanbul’u da temsil etmiş oluyorsunuz dünyanın her yerinde. Bu alanda, sizlerdeki tecrübeleri, biz de elde etmek ve İstanbul'umuza katkı sunma noktasında iş birliğini dileriz, isteriz. Bu, şehrimiz için çok büyük bir kazanç. Umuyorum çok güzel işleri birlikte yaparız. İstanbul’umuzun ihtiyacı da var. İstanbul’u hak ettiği yere birlikte taşırız. Bu bizim şehrimiz. Hepimiz İstanbulluyuz. Bu kıymetli duygularla, sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu belirtmek isterim” diye konuştu.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR

Bir süre baş başa görüşen Bartholomeos ve İmamoğlu daha sonra basın mensuplarının karşısına geçti. Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, “Yeni seçilen İBB Başkanını kendim ve şahsım adına tebrik ziyaretinde bulundu. Sayın başkan ile çok eskiden beri tanışıyoruz. Geçen Noel bayramımızda kendileri patrikhanemize teşrif ettiler. Hepimizin hayır dualarını getirdik kendilerine. İstanbul çok kültürlü bir şehir. Bütün inançlardan hemşerilerimiz vardır” ifadelerini kullandı.

“EKÜMENİK PATRİKHANEMİZ BİR LÜTUFTUR”

Bartholomeos, sözlerini şöyle sürdürdü; “Ayrıyeten Ortodoks aleminin merkezi olan Rum ekümenik patrikhanemizin İstanbul topraklarında bulunması şehrimiz için bir lütuftur. 17 asırlık bir kurumdan bahsediyoruz. Bu yalnız dini bir kurum değildir. Patrikhanemiz medeniyete ve kültüre büyük katkı sağlamıştır asırlar boyunca. Bu açıdan sayın başkanımızın patrikhanemize karşı ve cemaatimize karşı ilgisini talep ettik, rica ettik. Kendisi bildiğiniz gibi iyi niyetli bir insandır. Bütün İstanbullulara karşı ayrımcılık yapmaksızın hareket edecektir, dönemi esnasında ve kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Bize çok kısa bir zamanda randevu verdikleri için müteşekkiriz. Kendilerine ve ailelerine ve bütün İstanbullara bu vesileyle patrikhanemizin ve şahmısın hayır dualarını arz etmek iletmek istiyorum”

İNANÇ MASASI KURULACAK

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “Kadim kent İstanbul'un içinde barındırdığından tüm manevi dünyaya karşı olan eşitlikçi tavrımızı göstermek adına kendilerini de belirttim ki belediyemizin bir inanç masası olacak” diye konuştu. İmamoğlu, bu inanç masasının kenti yöneten belediyenin her inanca saygılı, her inanca eşitlikçi tavrını ortaya koyması adına aktif hale gelmesi için tavsiye ve önerilerde bulunmalarını önemsediklerini ilettiklerini aktardı. Bu gibi çalışmaların şehrin huzuru, ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından ve her bireyine eşit vatandaş tavrı göstermesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Yol haritamızda İstanbul'a bakışımız böyledir. Patrikhanenin İstanbul'da bulunması çok kıymetlidir. Altını çizmek isterim. Dünyaya açılma noktasında aktif dönem başlatacağımız İstanbulumuzda, patrikhanenin de yurt dışına dönük faaliyetlerimizde kendi cemaat mensuplarıyla özellikle işbirliği yapması ve bu kentin tanıtılması noktasında bize katkı sunmaları talebime ‘Hep birlikte oluruz' ifadesi bizi çok memnun etmiştir. Onur duydum. Her şeyin çok güzel olacağı bir dönemi İstanbulumuza yaşatırız” dedi.