Son Dakika… İmamoğlu TRT Haber’de canlı yayında soruları yanıtlıyor

Ekrem İmamoğlu ve muhalefetin, devletin resmi kanalı TRT’de yer bulamamasıyla ilgili yapılan eleştiriler sonrasında bir ilk yaşanıyor ve TRT Haberde gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı’nın soruları cevaplıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle;

“Bugün çok soru sordular bana hiçbirine cevap vermedim onu söyliyeyim. Dedim ki “TRT’den izleyin” kanallar kızdı. Muhtemelen birkaç kanal kaçtı maçtı diye bir kaçtane haber bile yapmıştırlar. Dedim ki ‘Uzun zamandır TRT bizi çağırmıyordu. Onlar beni düşünmüyor ama ben onların yayıncılığını düşüneceğim. Soruları orada cevap vereceğim’ dedim. Onun için bu şekilde geldik inşallah iyi bir yayın olur.

POZİTİF AYRIMCILIK, ONLARA NELER VADEDİYORSUNUZ?

Çok şey aslında… Hiçbir dönem yerel seçimlerde hiç fark edilmedikleri kadar bu dönem fark edildi insanlar. Tabi bunun en başında çocuklar, kadınlar ve gençler…

Gençler bu toplumun enerjisi, çocuklar geleceği, kadınlar da vicdanı… Bir toplumda kadınlar hayatın içerisindeyse, topluma gerçekten çağdaş diyebilirsiniz. Aksi takdirde gerçekten problem. 2015 verilerine göre İstanbul güven endeksinde Türkiye’deki şehirler arasında 73. Yani böyle bir duruma düşmüş İstanbul.

350 bin genci var İstanbul’un. Bu sayılar devletin kurumlarına ait. 18-25 yaş arası genç. Okutamamışız, mesleği yok, işi de yok.



İstanbul Çocuk Fonu diye bir kavram ortaya koyacağız. Eğitimle, çocuklarla, gençlerle ilgili seferberlik. Seferberlik çok önemli bir kavram. Ben İstanbul’da sorumluluğu olduğu bir dönemi başlatacağımızı söyledim. Çocuk oyun dünyası merkezlerinden tutun, 0-6 yaş grubuna özel mahalle evleri. Süreci, demokrasiyi mahallelerden çözmeye başlarsınız. Mahallelerden başlar merkezi yönetime doğru gidersiniz. Bu projeyle yoğun sorunların yaşandığı, özellikle çocuk istismarı ve kadına şiddet, bu mahalle evlerinde en az 2 uzmanı görevlendireceğiz. Dolayısıyla sistem çok katılımcı, çocukları ve kadınları içine alan bir sisteme dönüşecek.

“Kadın konusu bizim için elbette önemli. Bazı konularda anneyi destekliyoruz. İstatistiklere baktığımızda 0-4 yaş arası çocuğumuz 1 milyon 200 bin. Ona hizmet üretmeyeceğiz de neye üreteceğiz. Dolayısıyla dedim ki şehrin onlara izin vermesi lazım. Annelerimize sosyal tesislerimizi yüzde 40 indirimli, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere eğitimi ücretsiz yapacağız. 2 tane kadın sığınma evi hızlıca devreye alacağız. Kadın sağlığı merkezleri talebi var. 20 adet kadın sağlığı merkezi talebi ve 40 adet doğumhane kuracağız. İki üniversiteyle yaptığımız araştırmada bizim elimize gelen talepler bunlar.

“Yoksulluk, ev kadınını etkiliyor, ocağındaki yemeğini etkiliyor. Bir de işsizlik konusu var, o da en çok gençleri etkiliyor.

AYRINTILAR GELECEK