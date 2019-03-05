Son dakika… CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan flaş anket açıklaması!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Anketlerle ilgili İmamoğlu, “Ben ölçmeyi seven bir insanım. İş hayatımda bile her zaman ölçmeyi severim, buna önem de veririm. Benim anketlere bakışım bu. Bu konuda oldukça deneyimliyim. Anket firmaları konusunda hep bir tartışma olmuştur ama biz hep mağdur tarafında olan bir siyasi hareketiyiz. Benim hiçbir zaman anketlere bu kadar inanasım gelmemişti. Sokakta nasıl bir diyaloğum varsa bugün anket sayfalarından da önüme onlar dökülüyor. Arayış içinde bir toplum var. Bu dediğiniz dip dalga olabilir ama ben onu hissediyorum. Bir değişim, yeni bir başlangıç arzusu çok üst seviyede var. Bunu karşılayacak tecrübeye de sahibiz. Kaldı ki sadece tek kişilik bir süreç değil bu yüzlerce binlerce ekibimiz var. Bu da yetmez 16 milyon insanı hazine olarak görüyoruz biz ” dedi.

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“BEKA” AÇIKLAMASI

Ekrem İmamoğlu, ‘beka’ sorunuyla ilgili de, “Benim belediye başkanlığı eğer bir beka sorunu olarak görülecekse, bu Sayın Cumhurbaşkanı elini rahatlatır, yükünü hafifletir, ülke sorunlarına odaklanmasını sağlar. Çünkü siyasetinde böyle bir soluğa ihtiyacı var. Bu kadar yük çekilmez çünkü. Sayın Cumhurbaşkanının gerçekten çok yükü var. Niye bir kültür merkezini düşünsün ki, bir yeşil alanı neden düşünsün? Bunu düşünecek çok yetenekli insanlar var. En yetenekli isimlerden birisinin de ben olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla tam aksine konumu gereği bir beka sorunu görüyorsa ülke adına Sayın Cumhurbaşkanı'nın bence elini rahatlatacak bir iş olur Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi. Kaldı ki böyle bir söylemin inanın toplumda bir karşılığı yok ve toplum üzülerek izliyor aslında. Şu an bir beka sorunu yok. Milli duygular konusunda kimse benimle yarışamaz. Bu bir hakaret olur. Ben zaten üstüme alınmıyorum, dönüp arkama bakıyorum ‘acaba kime söylüyor’ diye” ifadelerini kullandı.

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“SUDA YÜZDE 50 İNDİRİM YAPILACAK”

Hükümetin devreye soktuğu tanzim satış çadırlarını da eleştiren İmamoğlu, “Bizim de tanzim satış noktalarımız olacak ancak böyle değil. Şu an insanları kuyruğa sokarak onları deşifre ediyorlar. İnsanları deşifre etmek ne kadar doğru? Seçime kısa bir süre kala bunu başlatmak çok yanlış bir şey. Biz de bunu yapacağız ancak insanları kuyruğa sokmayacağız, rencide etmeyeceğiz. Üstelik bunu sadece gıda da yapmayacağız. Eğitime de önem vereceğiz. Kırtasiyenin yanında kumanya yardımında da bulunacağız. Yine ulaşım yardımı da olacak. 6 yaşına kadar olan ücretsiz ulaşım, 12’ye çıkaracağız. Suda da yüzde 50 indirim uygulayacağız. İstanbullunun parasını yine onlara dağıtacağız” dedi.

ULAŞIM SORUNU

İstanbul’daki trafik sorununa nasıl bir çözüm bulacağını da anlatan İmamoğlu, “Ulaşım tek başına yol yapmak tünel yapmak değildir, çözüm de değildir. 3. köprü yapılınca trafik rahatlayacak dendi, rahatladı mı? Konforlu bir toplu taşıma sistemi yapılamadığı için insanlar arabalarıyla işe gidiyorlar. Yol haritasını sunacaksınız insanlara, bilecekler ne sunduğunuzu. Proje vaat etmeyeceksiniz, yapacaksınız. Siz insanları denize ulaştırırsanız denizi kullanırlar. Deniz taşımacılığının payını yüzde 10’a çıkarma planımız var” dedi.

MEGABÜS PROJESİ

Metrobüsün yanı sıra bir de megabüs projesi geliştireceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Yeni nesil metrobüs araçlarıyla yoğunluğu azaltacağız. Megabüs güvenlik yolunu kullanarak TEM’den giden Esnyurt’tan Pendik’e kadar bir hat. Bunu yaparak metrobüsün de yoğunluğunu azaltacağız. TEM otoyolu düz bir hattır, yeni nesil bir yol olduğu için insanların hayatına kolaylıkla dahil edebileceğiz. Bu şehirde insanlar yürüyebilecek. İnsanlar bisikletiyle gidebilmeliler. Ulaşım bütüncül bir iştir, ortak akılla çözülmeli. Özel taşımacılara hiçbir külfet getirmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.