Son dakika… İmamoğlu’ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması!

İBB Başkanı İmamoğlu, Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğündeki programda Veyis Ateş, Deniz Zeyrek ve Nevzat Çiçek’in sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la özellikle Kanal İstanbul projesini tartışmak istediğini vurgulayan İmamoğlu, “Erdoğan’la Kanal İstanbul’la ilgili ben tartışmak isterim, Kamuoyunda böyle bir sürecin oluşmamasını, tartışılmamasını konuşmak isterim. Planını da tartışmak isterim. Ben bunun İstanbul’da büyük bir hata olacağını savunuyorum. Bize göre yanlış ve eksikliklerini görüşmek isterim” dedi.

ERDOĞAN’DAN RANDEVU TALEP ETTİ Mİ?

‘Erdoğan’dan bir randevu talebinde bulundunuz mu?’ sorusuna da İmamoğlu, “Bulunmadım, çünkü bizi yeniden davet edeceklerini belirttiler. Komisyonlarla bir ortak çalışma masasıyla ilgili teşekkür ettim. Geçen hafta bir gazetede çağrının yapılacağı noktasında bir haber çıktı. Ama henüz bir çağrı yapılmadı” dedi.