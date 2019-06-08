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Son dakika… İmamoğlu’ndan flaş Uğur Dündar açıklaması!

31 Mart‘ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kaybeden AKP adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile ortak canlı yayını yönetecek isim olarak SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar’ı önermişti. Seçimi kazanmasının ardından mazbatası YSK tarafından elinden alınan seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu da konuya ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum" dedi.

Sozcu.com.tr
21:36 -
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Son dakika… İmamoğlu’ndan flaş Uğur Dündar açıklaması!

Türkiye günlerdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AKP’li Binali Yıldırım ile İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği programı konuşuyor. Programın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmasa da programı sunacak olan kişi netleşmeye başladı. AKP’li Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada duayen gazeteci ve Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’ın olmasını istedi.

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İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Yıldırım’ın bu önerisine İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da cevap geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık’a açıklamada bulunan İmamoğlu, Dündar’ın programı sunmasından memnuniyet duyacağını belirtti. Işık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Az önce Ekrem İmamoğlu cevaben aradı, ‘Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı’ dedi” ifadelerini kullandı.

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İki aday tarafından da memnuniyetle karşılanan Dündar sosyal medya hesabından, “Binali Bey'in dürüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim…” ifadelerini kullanmıştı.

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