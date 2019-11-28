Son dakika… İzmir’deki çirkin duvar yazısıyla ilgili AKP’den tepki!

İzmir’de Alevi bir vatandaşın evine yazılan hakaret mesajı sonrası Ömer Çelik açıklamada bulundu.

Çelik, olayla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* İzmir, Gaziemir İlçesi’nde bir duvara yazılan Alevi vatandaşlarımıza dönük çirkin ifadeler nedeniyle olay olduğu andan itibaren tüm ilgili birimler konuyu yakından takip etmiştir ve olayla ilgili detaylı inceleme yapmaya başlamıştır.

* İçişleri Bakanımız konuyu bizzat takip etmektedir. İzmir Valiliği ve Emniyet birimleri azami hassasiyetle ilgilenmektedir. Dolayısıyla devlet kurumları tarafından bu meselenin “birkaç çocuk yapmıştır” denilerek geçiştirildiği bilgisi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

* Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Güzel İzmir'imizde huzuru bozacak hiçbir şeye müsaade edilmesi mümkün değildir. Güzel İzmir kardeşliğin ve hoşgörünün mayasına sahiptir. Emniyet birimlerimiz bu kardeşliği ve huzuru bozmaya kalkanları her zaman engelleyecektir.

* Herhangi bir vatandaşımızın etnik, mezhebi, sosyal ya da siyasal kimliğine yapılan saldırıyı hepimize yapılmış sayarız. Birliğimizi ve dirliğimizi koruyacak toplumsal tecrübeye sahibiz.

* Cumhurbaşkanımız @RTErdoganbu kardeşliği net ifade etmişti: ‘Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir.

* Cumhurbakanımız @RTErdogan, her türlü provokasyona karşı geçmişte şu tespiti yapmıştı: “Alevi kardeşlerimize yönelik provokasyonları yapanlar da olsa olsa Lawrence misyonlu kişiler olur.

* Gerek bizlere ulaşarak, gerek sosyal medyada hassasiyet gösteren vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İlgililer konuyu hassasiyetle takip ediyorlar. Her şey açığa çıkarılacaktır.

CHP’DEN DE TEPKİ VAR

CHP İstanbul Milletvekili Aykur Erdoğdu ise olaya, “Bu münferit bir olaydır… Benim derdim üç beş kendini bilmezin yazılmasıyla değil…

Benim derdim kurumsal olarak… Sessizce… Kin dolu… Uygulanan devlet politikasıyla… Bu yüzünden bu toprakların en aydınlık İslam yorumu olarak Aleviler hakkını alıncaya kadar.. #Aleviyim” tepkisini gösterdi.