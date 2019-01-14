Son dakika: Kar yine geliyor! İstanbul da listede… Meteoroloji Ankara’yı uyardı!

Geçtiğimiz haftalarda yurdu etkileyen kar yağışı batı kesimlerde mola verdi fakat Meteoroloji'nin yaptığı son dakika uyarılarına göre yarın geri dönüyor. Marmara Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kendisini gösterecek olan kar yağışının İstanbul'u ve Ankara'yı da etkilemesi ihtimaller dahilinde görünüyor. İşte hava durumuna dair son uyarılar...

Birkaç günlüğüne yükselen hava sıcaklıkları yeniden düşüyor, kar geliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarısına göre yarın öğlenden sonra Marmara Bölgesi’nde başlayacak kar yağışının İstanbul’un yüksek kesimlerinde kar, kıyı kesimlerinde ise karla karışık yağmur olarak gözlenmesi bekleniyor. Kar Kocaeli ve Sakarya’yı da etkileyecek…

UYARI GELDİ! MARMARA’DA TİPİ TEDBİRİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya ve Kocaeli’nin (Kartepe ve Başikele) yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 santimetre üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

ANKARA’YA KUVVETLİ KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı şu şekilde: Yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri), Marmara’nın doğusu (Bilecik, Balıkesir’in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor.