Son dakika… Karamollaoğlu’ndan kayyum tepkisi!

SP lideri Karamollaoğlu, sosyal medyadan kayyum tartışmalarına katılarak hükümetin aldığı karara tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “Haklarında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmayan kişilerin bu şekilde görevden alınması ne demokrasi ile bağdaşır ne de adaletle.

İktidarın bu tavrı hakkı dikkate almadığı gibi halkı da dikkate almamaktır. Ülkemiz yıllarca antidemokratik uygulamaların zararını gördü. Bugün ortaya konulan bu tavır da ülkemize, barışa ve geleceğimize zarar verecektir.

Şunu herkes bilmeli ki; millet iradesine ipotek koymak kimseye bir şey kazandırmaz, ülkemizin huzuru ve daha müreffeh günler için seçimle gelenin seçimle gitmesi esas olmalıdır” şeklinde açıklamada bulundu.

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