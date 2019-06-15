Son dakika… Kılıçdaroğlu bu detayı ilk kez açıkladı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT’deki canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Yürüyüşü’nün 2. yıldönümü dolayısıyla gazetecilerin karşısına çıkan Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü sırasında Ankara’dan Kocaeli’ne doğru gelirken yaşadıklarını ilk kez dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, “Kocaeli’ne yaklaştığımız bir dönemde. İktidar Bolu’ya filan gidemez diyordu. Kızılcahamam’ı aşamazlar deniyordu. Kocaeli’ye yaklaşırken gişelerde polisin yolu keseceği ifade edildi. Böyle bir şey olursa gişelerde oturacağız dedik. Ama böyle bir şey olmadı biz Maltepe’de yürüyüşümüze tamamladık” dedi.

ŞEHİT CENAZESİNDEKİ SALDIRI

Kılıçdaroğlu şehit cenazesindeki saldırıyla ilgili olarak şunları ifade etti;

“Şehit cenazesinde beni linç etmek için hazırlık yapılmış. Savcılık görüntüleri bile incelemedi. Talimat verilmiş, ifadesini alın bırakın demişler. Gözleri dönmüş, bunları yaparlar ama linç girişimi affedilmez. Linç girişimi kavramı da benim değil. Oradaki bir bürokratın söyelediği bir kavramdır.

İstanbul’da da bir şehir cenazesinde gelip kurşun atmışlardı. Başbakan oradaydı, devlet oradaydı ama devlet yoktu”