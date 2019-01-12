Son dakika… İzmir’de köprü çöktü işçiler mahsur kaldı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yiğitler mahallesinde, barajın taşması sonucu meydana gelen heyelan sonrasında Yenikurudere, Kanberler, Bayındır bağlantı yolu trafiğe kapandı. Yiğitler Barajı üzerindeki köprü çöktü ve işçiler barajın diğer yakasında iş makineleriyle mahsur kaldı. Manisa'da da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle Akhisar ilçesinde yaklaşık 3 saat ulaşıma kapandıktan sonra trafik akışının kontrollü sağlandığı İzmir-İstanbul kara yolu trafiğe açıldı.

Kemalpaşa ilçesinde, sağanak yağış hayat felç etti. Etkili yağış nedeniyle Yiğitler mahallesindeki Yiğitler Barajı taştı. Taşmayla birlikte bölgede heyelanlar meydana geldi. Heyelanın etkisiyle Yenikurudere, Kanberler, Bayındır bağlantı yolu trafiğe kapandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 36 saattir bölgede yoğun bir mücadele verirken, kapanan yol açılıyor ancak; heyelan nedeniyle tekrar trafiğe kapanıyor.

KÖPRÜNÜN ÇÖKMESİYLE İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Öte yandan, yol üzerindeki Yiğitler Barajı üzerindeki köprü de çöktü. Bu nedenle, baraj çalışanları da iş makineleriyle suyun diğer yakasında mahsur kaldı ve karşıya geçemedi. Mahsur kalan işçilere ise ip yardımıyla yiyecek ulaştırıldı. İşçiler için Yiğitler Barajı üzerinde geçici bir önlem alınarak mahsur kalan işçilerin kurtarılacağı öğrenildi.

POLİSİN DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, sokağı dolduran yağmur suları nedeniyle evine gitmekte zorlanan bir kadına yardım eden ve polis memuru takdir topladı. Eskiizmir semtinde, evine gitmekte zorlanan bir kadına, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekibinden bir polis memuru yardım etti. Kolundan tuttuğu kadına evine kadar destek olan ve düşmesini engelleyen polisin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları, gönülleri fethetti.

MANİSA’DA DA YAĞIŞ DURMADI

Akhisar’da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu kapanan yolda ekipler çalışmalarını tamamladı. İlk etapta trafik akışının iki şeritten kontrollü sağlandığı yol, su tamamen tahliye edildikten sonra açıldı.

Yağış nedeniyle Akhisar’da rayların sular altında kalması sonucu duran tren seferlerinin yeniden başlatılması için TCDD ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Seferlerin yarın yeniden başlayacağı öngörülüyor.

Türk Kızılayı Ege Bölge Afet Müdürlüğü de kent genelinde su baskınlarında evleri zarar görenlere hijyen kolisi dağıtarak gıda yardımı yaptı.

TARIM ALANLARI SU ALTINDA

Öte yandan Saruhanlı, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerinde de şiddetli yağışlar nedeniyle tarım alanları su altında kaldı.

Irlamaz Çayı'nın taştığı noktada incelemelerde bulunan Turgutlu Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şenol, binlerce dönüm tarım arazisini su basması sonucu ekili ürünlerin zarar gördüğünü söyledi.

Şenol, “Çayın taşması sonucu sebze ekili araziler su içinde kaldı. Meyve ağaçlarının altında ise 1 metreye yakın çamur birikti. Hasar tespiti için çalışma başlattık. Yarın daha net rakamlara ulaşabiliriz” dedi.

Saruhanı ilçesinde de Gevenlik sulama göletinin taşması nedeniyle mahsur kalan bir otomobil, Saruhanlı Belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Taşkın nedeniyle Çaltepe, Sarısığırlı, Hatıplar, Şatırlar ve Aydınlar mahallelerine bağlanan yol sular altında kaldı. AJANSLAR