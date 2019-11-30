Son dakika: Meteorloji İstanbul’da o bölgeyi uyardı! Saatler kaldı…

Meteoroloji’nin son dakika uyarısıyla duyurduğu yağış için saatler kaldı. İstanbul’da öğlen saatlerinde güneşli olan hava ilerleyen saatlerde yerini sağanak yağışa bırakacak.

BOĞAZ ÇEVRESİNE DİKKAT!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı

Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Kocaeli, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakası ile Boğaz çevresinde, yerel olarak metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

YARINDAN İTİBAREN SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Yarından itibaren tüm yurtta sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Çarşamba günü yurdu etkilemeye başlayacak olan serin ve yağışlı hava Anadolu’da birçok şehirde kar yağışına sebep olacak.