Son dakika! Meteoroloji uyardı: Kış geliyor…

Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre; 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Muğla, Afyonkarahisar, Kırşehir, Konya, Ankara’nın batı ilçeleri, Kırklareli kıyıları ve İstanbul’un kuzeybatısı ile gece saatlerinden itibaren Çanakkale, İzmir, Balıkesir’in batısı, Aydın’ın kıyı kesimleri, Kuzey Ege kıyıları ve Edirne’nin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTA SOĞUK BAŞLAYACAK

Mevsimin ilk soğuk hava dalgası pazartesiden itibaren yurdu etkilemeye başlayacak. Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok şehir merkezine yılın ilk karı düşebilir. Hava sıcaklıkları hızla düşecek…