Son dakika: Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı! İstanbul’da yağmur ne zaman bitecek?

Meteroloji’den alınana son hava durumu raporuna göre; Perşembe günü kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayan yağışların, Cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte ülkemizin büyük bir bölümünde görüleceği, Cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor. İstanbul’da ise yağmurun akşam saatlerinde son bulması bekliyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Cuma (01.11.2019) günü; Ülkemizin büyük bir bölümünde yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Cumartesi (02.11.2019) günü; Doğu bölgelere hareket edecek olan yağışlı havanın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlara neden olduktan sonra yurdu terk etmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının Pazar günü iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülkemiz genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL’DA YAĞMUR SAAT KAÇTA BİTECEK?

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan yağışların bugün öğleden sonra azalarak kesilecek. Saat 18.00’dan itibaren İstanbul’da yağmur beklenmiyor.

KOCAELİ VE KARADENİZ’E SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda; “Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli(21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz Kıyı kesimlerinde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı ilçeleri) beklenen yağışların genellikle çok kuvvetli (51-75 kg/m2), Rize il geneli, Trabzon’un doğusu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek olan sağanak yağışların gece saatlerinde etkisini artırarak yarın (Cuma) akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.