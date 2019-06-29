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Son dakika… MSB’den İdlib’deki 10 numaralı gözlem noktasıyla ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeden Türkiye kontrolündeki 10 numaralı Gözlem Noktası'na 3 kez top atışı yapıldığını açıkladı. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, malzeme zayiatı da verilmediği belirtildi. Rusya nezdindeki girişimler sonucu rejim güçlerince yapılan atışların sonlandırıldığı kaydedilen açıklamada, atışların devam etmesi halinde, karşılık verileceği vurgulandı.

21:19 -
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Son dakika… MSB’den İdlib’deki 10 numaralı gözlem noktasıyla ilgili flaş açıklama

MSB’den yapılan açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.

Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.

Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.

Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.

Durum yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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NE OLMUŞTU?

Türk askerinin bulunduğu İdlib’deki 10 numaralı gözlem noktasına Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 1 asker şehit olmuş 3 askerimiz yaralanmıştı.

Son güncelleme: android-time 22:11 29.06.2019
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