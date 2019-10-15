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Son dakika… Mümbiç’te bir askerimiz şehit, sekiz askerimiz yaralı

Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir." denildi

13:23 -
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Son dakika… Mümbiç’te bir askerimiz şehit, sekiz askerimiz yaralı

Türkiye'nin güney sınırını terör tehdidinden arındırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 7. gününde bir acı haber daha geldi. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde bir askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.
Acı haberi paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, ateş açılan bölgedeki hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek anında karşılık verildiğini ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Son güncelleme: 13:30 15.10.2019
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