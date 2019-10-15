Son dakika… Mümbiç’te bir askerimiz şehit, sekiz askerimiz yaralı

Türkiye'nin güney sınırını terör tehdidinden arındırmak ve bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nın 7. gününde bir acı haber daha geldi. Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde bir askerimiz şehit olurken 8 askerimiz de yaralandı.

Acı haberi paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, ateş açılan bölgedeki hedeflerin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilerek anında karşılık verildiğini ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.