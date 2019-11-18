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Son dakika… Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2014'teki IŞİD baskınından sonra kapatılmak zorunda kalan Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden açılacağını duyurdu. Çavuşoğlu ayrıca Basra, Necef ve Kerkük'te de Türkiye'nin başkonsolosluk açma girişiminde olduğunu söyledi.

11:43 -
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Son dakika… Musul Başkonsolosluğu yeniden açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığının 2020 yılı bütçelerinin görüşmelerine katıldı.

Çavuşoğlu komisyonda Irak ve Suriye’deki gelişmelerle ilgili de bilgi verdi.

FOTO:AA – Çavuşoğlu, Musul Başkonsolosluğunun yeniden açılacağını duyurdu.

Bakan Çavuoğlu son gelişmeyi; “Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışyoruz.” sözleriyle duyurdu.

FOTO:DHA – Dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz ve 48 kişi, baskından 3 ay sonra Türkiye’ye getirilmişti.

NE OLMUŞTU?

11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğuna, IŞİD tarafından silahlı baskın düzenlenmiş ve Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ında aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. 49 kişi olaydan yaklaşık 3 ay sonra, 20 Eylül 2014’de kurtarılarak Türkiye’ye getirilmişti.

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