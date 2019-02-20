Osman Kavalalı Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala’nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamedeki şüpheliler arasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora da yer alıyor. 16 şüpheliye 10 suçlama yöneltildi. Suçlamalar arasında ‘darbeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’, ‘nitelikli mala zarar verme’ de bulunuyor. İddianamede şüphelilerin 2011 yılından itibaren söz konusu olayları yönlendirmeye başladığı öne sürülüyor. Şüpheliler, Gezi parkına ilişkin Türkiye’de meydana gelen tüm olaylardan sorumlu tutuluyor. Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İddianamede, dönemin bakanlar kurulu ve 746 kişi müşteki olarak yer alıyor. 657 sayfalık iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İŞTE O İSİMLER

İddianamede; Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Ali Hakan Altınay, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın da isimleri var. Toplam 16 isim için de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İŞTE SUÇLAMALAR

Bu isimler “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 saylı yasaya muhalefetle” suçlanıyor.

2011 YILI VURGUSU

İddianame kapsamında 2013 yılındaki Gezi Parkı olayları anlatılıyor. Şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları savunuluyor. İddianamede ‘kalkışma' olarak yorumlanan Gezi Parkı eylemlerinin bu isimler tarafından finanse edildiği belirtiliyor ve bu isimlerin organizasyonun “tepe yönetiminde” oldukları savunuluyor.

İŞTE 2011 YILINDA ÇEKİLEN VE DELİL SAYILAN O VİDEO



2 KİŞİ TUTUKLU BULUNUYOR 6 KİŞİ ‘FİRARİ’ DURUMDA

İddianamede: şüphelilerden Yiğit Aksakoğlu ve Osman Kavala'nın halen tutuklu bulunduğu hatırlatıldı ve “Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Memet Ali Alabora, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade, Hikmet Germiyanoğlu” hakkında da yakalama kararı bulunduğu vurgulandı.

2 KİŞİ DIŞINDA SANIKLAR TUTUKSUZ YARGILANACAK

Kavala ve Aksakoğlu dışındaki diğer şüphelilerin de tutuksuz şekilde yargılanacakları öğrenildi.

657 SAYFADAN OLUŞUYOR

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderien iddianame 657 sayfadan ve 3 bölümden oluşuyor. İddianamede Açık Toplum Vakfı'nın eylemlerdeki rolü de kapsamlı olarak anlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MÜŞTEKİLER ARASINDA

İddianamede 746 da müşteki var. Müştekiler arasında dönemin bakanlar kurulu üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor.