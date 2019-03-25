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Son Dakika… Soylu: Seçilirlerse açığa alınacaklar

Son Dakika... Katıldığı bir televizyon programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacağını bildirdi...

23:02 -
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Son Dakika… Soylu: Seçilirlerse açığa alınacaklar

Soylu’nun açıklamaları şöyle; “PKK’ya yakın isimler milletin vekili olmaz. Terör bağlantılı birçok isim muhalefetin aday listelerinde bulunuyor. 378 meclis üyesi adayının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Muhalefetten 178 aday hakkında PKK’dan adli işlem var, 45’i hakkında FETÖ’den, 4’ü hakkında DEAŞ’tan işlem var. Terör örgütü PKK ile halen iltisakı ve irtibatı bulunan belediye meclis üyesi adaylarının seçilmeleri halinde açığa alınacaklar.”

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AA

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Son güncelleme: android-time 23:15 25.03.2019
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