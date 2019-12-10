Son dakika: Yarın başlıyor hafta sonuna kadar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Meteoroloji’nin beş günlük hava durumu tahmin haritasına göre yarın yurdun batısından giriş yapacak yağışlar hafta sonuna kadar aralıklarla devam edecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

EGE

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Kıyı Ege’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KONYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölgenin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte puslu ve sisli

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yağmurlu