Son Dakika… YSK veri girişini durdurdu

Konuyla ilgili CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklamada bulundu. Öztrak, “Yarım saati aşkın bir süredir YSK’dan veri akışı durmuş vaziyette. Genel başkan yardımcılarımız YSK’ya gidiyorlar” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ta eşlik ederek YSK binasına doğru hareket ettiler.

MUHARREM ERKEK: YSK BAŞKANI RAPOR HAZIRLANACAĞINI BİLDİRDİ

YSK’dan 19:36’dan itibaren 56 dakika boyunca siyasi partilerin veri girişi durdu. Konuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcısı YSK Başkanı ile görüştüklerini belirterek, “Başkan bize kendisinin de bunun neden böyle olduğunu bilmediğini teknik ekibe kontrol ettirdikleri söyledi. Bize bu konuda bir rapor hazırlanacağını da bildirdi. Raporu bizimle de paylaşmasını istedik. Şu an da veri girişi başladı” diye konuştu.