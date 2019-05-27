Son Dakika… Türkan Saylan Kültür Merkezi değişmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin İstanbul'un Maltepe ilçesinde seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin değiştirilmesine yönelik talebini reddetti. Merkez, 23 Haziranseçimlerinde de Maltepe ilçesinde kullanılan oylarının toplanacağı yer olacak.

AKP'DEN TARAFSIZLIK İTİRAZI

AKP Maltepe İlçe Başkanlığı, 20 Mayıs 2019’da Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na başvurarak, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, ilçe seçim merkezi olarak belirlenen Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin değiştirilmesini talep etmişti. Dilekçede, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin hem güvenlik hem tarafsızlık açısından uygun olmadığını öne sürülerek, Maltepe'de kullanılacak oyların toplanması için başka bir merkezin belirlenmesini istemişti.

İLÇE SEÇİM KURULU KABUL ETTİ

Maltepe İstanbul 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AKP'nin bu başvurusunu kabul ederek, Maltepe'de Seçim ve seçim sonuçlarının alınacağı merkez olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Müzahir Sille Spor Kompleksi’nin kullanılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu Başkanının muhalif kaldığı bu karara CHP itiraz etti. CHP’nin itirazını kabul eden İstanbul İl Seçim Kurulu, Maltepe İlçe Seçim Kurulu’nun bu kararını kaldırdı.

YSK REDDETTİ

Ancak bu defa da AKP İstanbul İl Seçim Kurulu kararına itiraz edince, konu YSK’nın gündemine geldi. YSK da, AKP'nin itirazını “İl Seçim Kurulu’nun kararının kesin olduğu” gerekçesiyle reddetti. Bu karar sonrası 31 Mart seçiminde Maltepe oylarının toplandığı yerin Türkan Saylan Kültür Merkezi olması kesinleşti.