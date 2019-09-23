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23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler yaşanıyor? Sonbahar Ekinoksu doodle oldu!

Bugün Google tarafından Doodle olarak hazırlanan ve merak edilen Sonbahar Ekinoksu nedir sorularının yanıtı haberimizde. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneşten gelen ışınlar ekvatora dik olarak gelir ve bu günler ekinoks olarak adlandırılır. Peki Sonbahar Ekinoksu nedir? 21 Mart ve 23 Eylül'de ne olur?

07:26 -
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23 Eylül Sonbahar Ekinoksu’nda neler yaşanıyor? Sonbahar Ekinoksu doodle oldu!

Bugün 23 Eylül ve sonbahar ekinoksu bugün yaşanacak. Gece ile gündüzün eşitlendiği bu günde güneş ışınları ekvatora dik olarak düşmektedir. Doodle olan Sonbahar Ekinoksu 2019 Google’ın ana sayfasında doodle ile kutlandı. Peki ekinoks nedir? İşte Sonbahar Ekinoksu hakkında tüm merak edilenler…

SONBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

23 Eylül, Sonbahar'ın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .

Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 Eylül sonbahar ekinoksu Google tarafından bu görselle hatırlatıldı.

EKİNOKS NEDİR?

Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir), Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği andır. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır, İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre’de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre’de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya’da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası’nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası’nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Dünya Google Güneş
Son güncelleme: 07:46 23.09.2019
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