Kaz Dağları için korkunç rakam: 347 bin ağaç kesildi

Türkiye Ormancılar Derneği Denetleme Kurulu Başkanı, eski Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Salih Sönmezışık, Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Su Havzası'nda yapılmak istenen siyanürlü altın madenciliği sahasına ilişkin raporu açıkladı.

Sönmezışık, “Şirket Balaban mevkiindeki altın ve gümüş işletme sahasındaki orman alanını, Danıştay kararını beklemeden traşlayarak kesmiştir. Tema Vakfı tarafından 195 bin olarak belirlenen bu sayı, ÇED raporunda 45 bin 650 adet olarak belirtilmesine karşın, ilgili bakanlıkça 14 bin 300 olarak deklare edilmiştir. Benim de içerisinde olduğum heyet maden sahasında ve büroda 3 gün çalışma yapmıştır. Resmi kayıtlara da dayanarak yapılan inceleme sonucu, kesilen ağaç sayısının 347 bin 815 adet olduğu tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜM CANLILAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Cumhuriyet’ten Mehmet Kızmaz’ın haberine göre; altın aramada kullanılacak siyanürün bölgede büyük hasara yol açacağına dikkat çeken Salih Sönmezışık, şöyle konuştu: “Altın üretimi sürecinde alanda 18 bin 900 ton siyanür kullanılacağı ifade edilmektedir. Bu durum; Çanakkale'de başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Proje sahasında bulunan 7 dere ve Atikhisar Barajı, üretim aşamasında açığa çıkan ağır metallerden etkilenecektir.

SİYANÜR BÜYÜK RİSK

Altın aramada kullanılacak siyanürün bölgede büyük hasara yol açacağına dikkat çeken Salih Sönmezışık, şöyle konuştu: “Altın üretimi sürecinde alanda 18 bin 900 ton siyanür kullanılacağı ifade edilmektedir. Bu durum; Çanakkale'de başta insanlar olmak üzere tüm canlılar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Proje sahasında bulunan 7 dere ve Atikhisar Barajı, üretim aşamasında açığa çıkan ağır metallerden etkilenecektir.

CAN EVİNDEN VURUYORLAR

Kaz Dağları'nda altın aramak için yaptıkları çevre katliamı ile gündeme gelen Alamos Gold'un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik, bölgede yaşayan köylerde eğitim gören 112 öğrenciye burs verildiğini açıkladı. Binlerce ağacın kesilmesine sebep olan şirketin öğrencilere burs vermesine çevreciler tepki gösterdi. Firmanın, bursla aileleri katliama karşı susturmak istedikleri belirtilerek tepki gösterildi.