Soyer: Ankara ve İstanbul’da CHP kazanırsa…

EBSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Seçime sayılı günler kala sanayicilerle bir araya gelen Soyer, göreve gelmeleri halinde 1 Nisan’dan itibaren geniş bir proje yelpazesi içinde çalışacaklarını söyleyerek, İzmir’in yaşanabilir ve aynı zamanda yatırım yapılabilir bir kent olabileceğini dile getirdi. Kentteki refahı büyüterek bu refahı adil paylaştırmayı hedeflediğini belirten Soyer, üretimi arttırmak için bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Kentteki organize sanayi bölgeleri (OSB) ile birlikte fabrika ve limanları ziyaret ettiğini anlatan Soyer şunları söyledi:

“GURUR VERİCİYDİ”

“Gezdiğim yerlerde göğsümüzü kabartan tablolarla karşılaştık. İzmir Atatürk OSB’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul gurur vericiydi. Bizim belediye olarak asli görevimiz yatırım için alan açmak olacak. Ekonomik krizler ve benzeri olumsuz koşula rağmen, arazi bulamadığı için yatırım yapamayan sanayiciler var. Bizim görevimiz yatırım alanı açmak olmalı. Bir başka görevimiz ürünlerin, yarattığınız markaların dünyayla buluşmasına destek olmak. Adnan Menderes Havalimanı’nın hub haline gelmesi ve limanının revizyonu için işbirliğini geliştireceğiz. İzmir Akdeniz çanağındaki ticaret hacminin yüzde 30’unu yapan bir şehir.”

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TARIM ÜRÜNLERİNDE DÖNÜŞÜM

Tunç Soyer, Kemeraltı’nın İzmir’in kalbi olduğunu belirterek, dünyanın en eski açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan Kemeraltı’nın daha fazla canlandırılabileceğini söyledi. Kırsal kalkınmanın İzmir’in önceliklerinden biri olduğunu belirten Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce başlattığı kırsal kalkınma projesi var. Bu projenin çapını ve hedeflerini genişleterek Türkiye’ye örnek bir tarım politikasını hayata geçireceğiz. Tarım ile sanayinin buluşturulması için yapılacaklar var. Ürünün raf ömrünü uzatmalıyız. Mandalina 10 yıl öncesine kadar ağaçtan toplanan bir üründü. 10 yılda bunun için sayısız girişimde bulunduk. Tarım ürünlerini mutlaka sanayi ürünlerine dönüştürmek zorundayız. Dünyadaki eğilim de böyle. Mandalinanın kuruşunu 6.5 liradan ihraç ettik. Tarım, turizm, sanayi gibi alanlarda üretimi arttırmanın kanallarını açmak zorundayız” diye konuştu.

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“TURİZMDE ZAVALLI BİR NOKTADAYIZ”

Girişimcinin önüne çıkan bürokrasi engelinin ortak irade ile aşılabileceğini belirten Soyer, “İzmir’in yatırımcılarının daha çok yatırım yapmasının önünü açacağız. İzmir’deki genç işsizlik rakamları bizim için üzüntü verici. Turizmde zavallı bir noktadayız. Gelen turist Bergama’ya, Efes’e gidiyor. Liman’dan Kadifekale’ye çıkan bir güzergah hayal edin. Birçok yerde mucize yaratmamız gerekmiyor. Potansiyeli görünür kılıp öne çıkararak kentin refahını yükseltmek mümkün. Uluslararası organizasyonlara talip olacağız. Expo’yu bu sefer almak mümkün. İzmir’i dünya tanımıyor. Tanıttıkça, gücünün, potansiyellerinin ortaya çıktığını göreceğiz. İzmir bir dünya kenti olacak. Dünyanın en iyi bilinen 100 marka kentinden biri olacak. Bu bir hayal değil. İzmir yüksek teknolojiye ev sahipliği yapabilir. Yüksek teknolojiyi üreten sağlık sektörünü hayata geçirebiliriz” dedi.

KARŞIYAKA YALI’DA KAT SORUNU

Çok Amaçlı İnşaat Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Hakkı Attaroğlu’nun, Karşıyaka Yalı’daki birçok yapıda, binaların yenilenmesi konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bunların çözümünde neler yapılabileceği şeklinde sorusuna ise, Soyer şöyle yanıt verdi:

“Ankara’da ve İstanbul’da CHP’nin adayları kazanırsa kentin dinamiklerini öğrenmek için zamana ihtiyacı olacak. Oysa İzmir’de 15 yıllık bir hafıza var. Ben zaman kaybetmeyeceğim. En hızlı şekilde bu sorunu da çözmeye çalışırız. Öncelik vatandaşın memnuniyeti. Biz sizin adınıza o koltuğa oturacağız. Teknik detayı bilmiyorum, öğrenirim. Ama sorunu çözmek uzun yıllar sürmez.”

TRAMVAY VE İZBAN’DA REVİZE

Meclis üyelerinin trafik ve ulaşımla ilgili de sorularını yanıtlayan Soyer, projesi hazır olan Çiğli tramvayını revize edeceklerini belirterek “Çiğli Tramvayı’nın Atatürk OSB’ye girmesi lazım. Orada çalışan işçiler ulaşımla ilgili sorunlar yaşıyor. Ayrıca Menderes’e İZBAN hattının durağını yapacağız. Trafikle ilgili sonsuz çare var. Körfezin kullanımını 4.5 kat arttıracağız. Sefer sayılarını arttırıp iki yeni feribot alıyoruz. Üç noktada hemen yeraltına alıyoruz trafiği. Karşıyaka vapur iskelesi önü, Alsancak Garı önü ve Basmane’de bu trafik düzenlemesini hemen hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“BENDEN HAMASET YAPMAMI BEKLEMEYİN”

Sanayicinin katı atık bedelleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıların hatırlatılması üzerine Tunç Soyer, sorunun çözümü için çalışacağını belirterek, “Bu sorunu çözmek istiyorum ama yasal mevzuatın ne kadar imkan tanıyacağını bilmiyorum. Benim işim sizin yatırımınızı kolaylaştırmak. İzmir’e kale derler, demokrasinin, cumhuriyetin kalesi. İzmir aslında fabrikalarıyla kaleyi örmüş. Atatürk OSB’yi gezince bu kentin bilmediğim bir yanını gördüm. Bizim işimiz İzmir’in yatırım olanaklarını geliştirmek. Niçin suya en yüksek ücreti ödüyorsunuz? İradem niyetim bu yönde ama görmem lazım. Benden hamaset yapmamı beklemeyiniz” dedi. DHA