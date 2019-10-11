Soylu: PKK’yı alır, DEAŞ’la üst üste koyar, hepsini bir kalemde siler süpürürüz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası’nda düzenlenecek Jandarma Havacılık Okul Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, Bize DEAŞ’ı gösterip PKK’ya razı etmeye çalışıyorlar. Hiç zahmet etmeyin. Bir terör örgütünü, başka bir terör örgütü üzerinden meşrulaştıramazsınız. Biz bunu yemeyiz ve kabul etmeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Biz PKK’yı alır, DEAŞ’la üst üste koyar, Hepsini bir kalemde siler süpürürüz; bu coğrafyaya da huzuru, barışı, kardeşliği getiririz.” diye konuştu.

Soylu, üçücün gününe girilen Barış Pınarı Harekâtı’na yönelik sosyal medya üzerinden algı çalışması yapan 121 kişi gözaltına alındığını da açıkladı. Soruşturmalarla ilgili son bilançoyu açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şu ana kadar sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı’na hakaret eden, ülkemize işgalci nitelemesi yapanlarla ilgili 500’e yakın kişiye işlem yaptık, 121’ini gözaltına aldık” dedi.