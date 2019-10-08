Şule İdil Dere’nin ölümü davasında altıncı bilirkişi raporu dosyada

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere'nin ölümüne ilişkin 7 sanığın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların kusur durumuna ilişkin altıncı kez rapor istemişti. Bilirkişi raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, kazanın meydana geldiği alanda yol ile ilgili bir işaretleme, çit veya benzeri bir önlemin bulunmadığı belirtildi.

“Kamyon şoförü asli kusurlu, genç kız kusursuz”

Manevra yapmak için bir işaretçisi olmadan yayalara ait bir yolda dikkatsiz olarak araç kullanan kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın asli kusurlu olduğu, hayatını kaybeden Şule İdil Dere’ye ise yaya yolunda yürüyen sade bir vatandaş olarak kusur izafe edilemeyeceğinden kusursuz bulunduğu anlatıldı.

4 sanık tali kusurlu bulundu

Yüklenici firma İSTAÇ AŞ’nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya yakası kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde deniz yüzeyi ve kıyı temizleme şefi Saffet Altındağ’ın ise “tali kusurlu” olduğu belirtildi. Raporda, başka kusur atfedilecek bir kişinin olmadığı vurgulandı.

Öte yandan, önceki bilirkişi raporunda kamyon sürücüsünün asli kusurlu olduğu, olayda hayatını kaybeden Şule İdil Dere’nin kusursuz olduğu belirtilmişti. Diğer sanıklardan kıyı temizleme şefi Teyfur Bingöl ve Saffet Altındağ'ın tali kusurlu olduğu kaydedilmişti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 Mayıs 2016 tarihinde Şule İdil Dere'nin Kadıköy'de bulunan Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya yolunda yürüdüğü sırada Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle Mümin Kılıç'nın kullandığı hafriyat kamyonunun geri manevra yapması sonucu kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede, ıslah çalışmasının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yüklenici firma İSTAÇ(İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret ve Sanayi A.Ş.) şirketine verildiği kaydedildi.

İSTAÇ A.Ş.'nin yetkili ortağı Ruhi Kelleci, şirketin Asya Yakası Kıyı Temizleme Şefi Teyfur Bingöl, şirketin iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğünde Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata, Kamil Cemal Yıldırım ile kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi

İSTANBUL (İHA)