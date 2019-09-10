Süleyman Demirel’in emanetçisiydi! Eski genel başkan Dr. Esat Yıldırım Avcı vefat etti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Avcı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Avcı, 12 Eylül Perşembe günü Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Dr. Esat Yıldırım Avcı, Süleyman Demirel’in emanetçisi olarak da tanınıyordu.

ESAT YILDIRIM AVCI KİMDİR?

Esat Yıldırım Avcı, 1927’de Çal’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İç Hastalıkları uzmanıdır. Denizli Devlet Hastanesi Dahiliye uzmanlığı, Denizli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, Denizli İl Genel Meclis Üyeliği, Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanlığı, Danışma Meclisi Denizli Üyeliği (15 Ekim 1981 – 6 Aralık 1983), XVIII. Dönem Denizli, XIX. Dönem İzmir Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilliği, Doğru Yol Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği ve Parlamentolar arası Birlik Türk Grubu Başkanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.