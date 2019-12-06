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Süleyman Soylu: Şahit olduğumuz cinayetleri yıllardır dizilerde izliyoruz

Türkiye, Şule Çet davasındaki iyi hal indirimini ve Ceren Özdemir'in cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından katledilmesini konuşurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dönemdeki cinayetlerle ilgili açıklama geldi. Soylu, "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk" dedi.

12:51 -
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Süleyman Soylu: Şahit olduğumuz cinayetleri yıllardır dizilerde izliyoruz

Antalya’da düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son zamanlarda artan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“KİMSE İNKAR EDEMEZ”

Topluma verilen yanlış mesajların suçlu profilini de değiştirdiğini vurgulayan Süleyman Soylu, “Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet hadisesinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerinin bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri alt yapı oluşturduğunu kimse inkar etmez” dedi.

DÜDÜKLÜ TENCEREDEN ÖRNEK VERDİ

Soylu, giderek kalabalıklaşan dünyada hem tehdit sayısının arttığını hem de yeni tehdit türlerinin ortaya çıktığını belirterek şu örneği verdi: “Eskiden evlere düdüklü tencere patlaması haberlerini görürdük, şimdi ise telefon bataryalarının patladığına şahit olduk. Kazalar devam ediyor nevi türü değişiyor.” (İHA)

 

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Son güncelleme: 13:05 06.12.2019
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