Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanıyor! (10.01.2019)

Süper Loto'da heyecan dorukta. Tam dört haftadır şanslı rakamları bilen çıkmıyor, büyük ikramiye son olarak 6 milyon 163 bin lira olmuştu. Binlerce vatandaş heyecan içinde kuponlarını doldurdu ve Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Süper Loto ile ilgili gelişmeler...

Süper Loto çekiliş sonuçları her Perşembe Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21.15’te çekiliyor. Süper Loto oyununda altı şanslı rakamı tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak. SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.15’te burada yer alacak. GEÇEN HAFTANIN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI İLGİLİ HABER 9 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Sayısal Loto'da umutlar gelecek çekilişe... İLGİLİ HABER Şans Topu'nda 5+1 bilen kaç kişi çıktı? 9 Ocak tarihli Şans Topu sonuçları açıklandı! SÜPER LOTO OYUNUNDA İKRAMİYE KAZANANLAR DİKKAT! Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

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