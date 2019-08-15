Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Süper Loto’da ikramiye dev boyutlara ulaştı

Her Perşembe MPİ tarafından, noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto sonuçları ile bu hafta da vatandaşlara ikramiye kazanma şansı sunuluyor. Geçtiğimiz hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkmayınca 8. devir gerçekleşmişti. Talih kuşunun başına konma hayali kuran vatandaşlar 30 milyona yaklaşan büyük ikramiyeyi kazanmak için kuponlarını doldurarak, sonuçları beklemeye başlamıştı. İşte 15 Ağustos Süper Loto sonuçları…

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları henüz belli olmadı. Saat 21:15’de MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekiliş ardından sonuçlar haberimizin içerisinde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNLARI

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