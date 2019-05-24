Suriyeli sahte doktor muayenehane açıp çocuksuz aileleri dolandırdı

Çocukları olmayan Suriye uyruklu 6 çift, kendisini doktor olarak tanıtan M.A.A’nın, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi’ndeki sözde muayenehanesine gitti.

Zanlı, tedavi gideri bahanesiyle 2-4 bin lira aldığı kadınlara iğne yaptı. İğnenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde şişikler meydana gelen kadınlar, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.A.A’yı gözaltına aldı.

Zanlının doktormuş gibi kartvizit bastırdığını belirleyen ekipler, sözde muayenehane de bazı tıbbi malzemeler ele geçirdi.

Ailelerden toplamda 16 bin lira aldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA