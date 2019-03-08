İstiklal’de Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü!

Binlerce insan İstiklal Caddesi’nde Dünya Kadınlar Günü için toplandı. Emniyet güçleri de Taksim Metro İstasyonunu giriş ve çıkışlara kapattı. Taksim ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollarda polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Çevik kuvvet ekipleri de Gezi Parkı’nda bekletiliyor. Özel harekat polislerinin de bazı binaların çatılarında bekletildiği görüldü.

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Bu arada emniyet yetkilileri, İstiklal Caddesi’nde bu akşam herhangi bir etkinliğe müsaade edilmeyeceği, etkinlik yapmak isteyenlerin İstiklal Caddesi’nin bir alt sokağına yönlendirileceğini bildirdi.

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YÜRÜYÜŞ BAŞLADI

Emniyet yetkililerinin bu açıklamasının ardından kortej, İstiklal Caddesi’ne paralel sokakta yürümek için bir araya geldi. Yürüyüş geniş güvenlik önlemleri altında sürüyor.