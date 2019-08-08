Tarihi Eminönü Balıkçısı’nda müşterilere palalı saldırı iddiası

Tarihi Eminönü Balıkçısı'nda müşterilere saldırıldığı iddiası sosyal medyada günün en çok tartışılan konularından birisi oldu. Hatırlanacağı üzere Pendik'te yol verme tartışması yaşadığı otomobilin önünü kesen iki maganda, içinde hamile kadının bulunduğu aracın şoför kapısını açamayınca aynasını kırmış ve ardından kaputuna çıkıp tekmelemişti.

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GARSONLARI UYARDI, DARP EDİLDİLER

Geçtiğimiz Pazar günü Tarihi Eminönü Balıkçısı'na giden Ali A., Abdullah A. ve Muhammet A. isimli üç kardeş eşleri Esra A. ve Zeynep A. ile birlikte yemek siparişi verdi. Garsonların Zeynep A.'yı ve Esra A.'yı rahatsız ederek servis yapması üzerine 3 kardeş, garsonlara uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar üzerinde başlayan sözlü tartışma yerini balıkçıda çalışan diğer personellerin de katıldığı arbedeye bıraktı. Garsonlar tarafından darp edilen kardeşlerden birisinin başından pala ile yaralandığı öğrenildi.

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8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayda yaralanan Ali A., Abdullah A. ve Muhammet A. isimli üç kardeş olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Olayda başından palayla yaralanan kardeşlerden birine 21 dikiş atıldığı öğrenildi.

Olaya karıştıkları belirlenen 8 kişi ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

POLİSLER OLAY YERİNE GEÇ GELDİ İDİDASI

Sosyal medyada yayılan olaya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ilk ihbarın komuta merkezine saat 16.54’te ‘Çalışanlar ağabeyime sopayla vurdular' şeklinde devam eden bir kavga olarak değil, ‘darba uğramış bir vatandaş' konusu olarak geldiği belirtildi.

Emniyet, olaya ilişkin 16.54'te polise ihbarda bulunulduğunu ve yaklaşık 5-6 dakika sonra olay yerine ekiplerin gelerek tarafları ayırdığını bildirdi.

KAMERALAR BOZUK İDDİASI

Emniyet, yaşanan olaya ilişkin Mobese kameralarının bozuk olduğu iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.