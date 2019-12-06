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TEM’de TIR ile otomobil çarpıştı, tomruklar döküldü! Bolu Dağı ulaşıma kapandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde tomruk yüklü TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yola dökülen tomruklar Bolu Dağı'nı ulaşıma kapattı. Tomrukların kaldırılması sonrası trafik normal akışına döndü.

19:28 -
Haberler Gündem

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Esalettin Fidanboy yönetimindeki 74 DH 720 plakalı tomruk yüklü TIR ile aynı yöne giden Ali Kuyumcu idaresindeki 06 ED 446 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada TIR sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Ali Kuyumcu ile aynı araçta bulunan Ayhan Akkan yaralandı.

DHA

Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DHA

ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle TIR’ın dorsesinde bulunan tomruklar yola savruldu. TIR da kayarak yolu kapattı. TEM yolunun Bolu Dağı tünelinin de yer aldığı Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ekipler, zaman zaman emniyet şeridinden trafik akışı sağlarken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İHA

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu TIR yoldan kaldırılarak yolda trafik 2 şeritten sağlanmaya başladı. Yola dökülen tomrukların da kaldırılmasıyla 2 saat sonra trafik 3 şeritten normal akışına döndü. (DHA)

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Son güncelleme: 19:36 06.12.2019
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