TMMOB: İstanbul depreme hazır değil, afet kültürümüz yok

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu; depreme ilişkin görmezden gelinen sorunlar, zemin etütleri, yapı denetim sisteminin eksikleri, kentsel dönüşüm projeleri, deprem toplanma alanları, deprem sonrası İstanbul trafiği ve acil ulaşım yollarının durumu gibi başlıkların yer aldığı bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, ulaşım yapıları ve köprülerin, dolgu alanlarının, tarihi eserlerin depremde vereceği tepkinin bilinmemesi, kentsel dönüşüm projelerindeki yanlışlıklar, su taşkınlarında yetersizliği açığa çıkan altyapı sorunları, dere yataklarını yerleşime açan imar uygulamaları, imar afları, afet sonrası çalışmaların taşıdığı soru işaretleri ve deprem bilincinin yeterince yaratılamaması, İstanbul`un tahmin edilenden öte yıkıcı bir etki altına gireceği aktarıldı.

ŞEHİR PLANLAMACILARI: HUKUKİ OLARAK MÜCADELE ETTİK

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, depremi ancak hatırlayabildiğimizi belirterek, İstanbul'un nüfus yoğunluğunun artması ile birlikte bunu karşılayabilecek toplanma alanlarının olmadığını kaydetti. Atlar, “Deprem toplanma alanlarının çoğunu rant odaklı politikaları yüzünden AVM ya da plazaya çevirdiler. Bizler, 99 Depremi'nden beri hukuki olarak bu alanların yapılaşmaması için mücadele ettik, kazandık ancak bu kez de mahkeme kararlarını dinlemediler, işte bugün İstanbul'un geldiği nokta bu” ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ: SINIFTA KALDIK

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Kaya Ocakaçan, İstanbul'un depreme hazır olmadığını ve altyapısının kötü denetimlerin de yetersiz olduğunu belirtti. Olası bir depremde elektrik enerjisi alanında sınıfta kalacağımızın altını çizen Ocakaçan, “GSM operatörleri de sınıfta kaldı, internet kazandı” dedi. Ocakaçan, “Büyük yerden gelen emirler ile çoğu alan bugün bina doldu. Deprem esnasında emir büyük yerden gelmiyor, bina çökünce hepimiz altında kalacağız” ifadelerini kullandı. Deprem olduğu zaman gözlerin mühendislere çevrildiğini ancak sonrasında uyarılarının ciddiye alınmamasından sitem eden Ocakaçan, olası bir depremde can ve mal kaybının yüksek olacağını söyledi.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ: DEPREM İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATILMALI

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, “Milyonlarca İstanbullunun can güvenliği tehlikededir” diyerek sözlerine başladı. Suna, “Depreme hazır değiliz, bu artık ulusal sorunumuz haline gelmiştir. Hemen deprem için seferberlik başlatılmalı çünkü kaybedecek tek bir günümüz dahi yok” diye konuştu.

Suna, Marmara Depremi'nden sonra sadece 17 Ağustos'larda depremi hazırladığımızı belirterek, e devlet üzerinden çıkan alanların sadece acil durum toplanma alanı olduğunu söyledi. İstanbul'da deprem toplanma alanı olmadığını ifade eden Suna, İstanbul'un altyapısının depreme hazır olmadığını belirtti.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ: HAZIRLIĞIMIZ YOK

TMMOB Makine Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şube Başkanı Battal Kılıç, depreme hazırlıksız olduğumuz gerçeğinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti. Kılıç, depremden önce doğalgaz, su ve elektrik panolarının yerini bilmek gerektiğini aktardı, eşyaların sabitlenmesinin önemine değindi.

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ: TEMİZ SU NASIL TEMİN EDİLECEK?

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Örgün Tutay, depremin her noktada farklı şiddette hissedilmesi konusuna değindi. Tutay, “Maslak'ta depremin az hissedilirken Bağcılar'da daha çok hissedilmesinin nedeni kimyasal çürümeden kaynaklanıyor. Benim binamın altı kaya rahat olun diye bir durum söz konusu değildir. Kayıtdışı nüfusu ile 20 milyonluk bir şehir olan İstanbul'un acilen yeraltı suyu eylem planı yapılmalıdır. Deprem esnasında İstanbulluya temiz su nereden ve nasıl temin edilecektir diye sormamız gerekiyor” dedi.

JEOFİZİK ODASI: AFET KÜLTÜRÜMÜZ YOK

TMMOB İstanbul Jeofizik Odası Başkanı Erdal Şahan, depremde vatandaşların panik yapmasının eğitimsizlikten kaynaklandığını belirterek, “Deprem öncesinde, deprem anında ve sonrasında ne yapacağımızı bilmiyoruz, bu konuda eğitimimiz yok ve bu yüzden panik yapıyoruz” dedi. Depremin yüksekliğinin 1 puan bile yükselmesinin 35 kat daha fazla hissedileceğini anlatan Şahan, “Afet kültürümüz yok” diye konuştu.

Şahan, sosyal medyada dolaşan ses kayıtlarına da itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.